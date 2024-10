Missas ficam cheias no Santuário de Santa Edwiges, em São Cristóvão - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Missas ficam cheias no Santuário de Santa Edwiges, em São CristóvãoPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 16/10/2024 16:11 | Atualizado 16/10/2024 16:24

Rio - Centenas de devotos compareceram ao Santuário Santa Edwiges, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (16), para agradecer e pedir prosperidade à padroeira dos endividados. A data foi festejada com missas, almoço, rifa e bazar. O trecho da Rua Fonseca Teles onde fica a igreja foi fechado para a montagem de barracas de artigos religiosos e doces.

Após as missas, celebradas a cada hora, muitos fiéis encararam filas para receber as bênçãos de padres no lado externo do templo. O pároco Carlos Henrique afirma que as pessoas vão ao santuário agradecer. "A gente fica o dia todo ouvindo os testemunhos muito bonitos das pessoas que foram atendidas e superaram situações adversas", diz.

Pároco Carlos Henrique abençoa fiéis no santuário de São Cristóvão Pedro Teixeira/Agência O Dia

Sandra Regina, 49, conheceu o Santuário de Santa Edwiges ainda criança, por meio de seu pai. "A nossa família estava passando por um momento de muita dificuldade. Até hoje, toda vez que eu posso, eu venho. Nós recebemos todo o aconchego da santa. Ela ouviu nossos pedidos e atendeu às nossas preces", disse a dona de casa.

Sandra Regina, 49, conheceu o Santuário de Santa Edwiges por meio de seu pai Pedro Teixeira/Agência O Dia



Ao final de cada missa, foram distribuídas flores aos devotos. "A flor simboliza a beleza, o amor, o afeto. Cada pessoa sai de uma realidade e vem ao Santuário. Esse gesto é como se fosse um mimo de Santa Edwiges. É um sinal de esperança", explica o padre Carlos Henrique.



Adilson Souza, 86 anos, também conheceu Santa Edwiges em um momento de dificuldade financeira. Militar, ele recorria a empréstimos com um agiota durante a juventude e pediu à santa para tirá-lo da situação. Na ocasião, ele tinha 28 anos e foi com a mulher comprar uma vela em Pilares, onde morava. Adilson viu a imagem da Santa Edwiges e perguntou quem era. Na loja, explicaram que toda quinta-feira levavam os pedidos ao santuário da santa em São Cristóvão.



Ao final de cada missa, foram distribuídas flores aos devotos. "A flor simboliza a beleza, o amor, o afeto. Cada pessoa sai de uma realidade e vem ao Santuário. Esse gesto é como se fosse um mimo de Santa Edwiges. É um sinal de esperança", explica o padre Carlos Henrique.Adilson Souza, 86 anos, também conheceu Santa Edwiges em um momento de dificuldade financeira. Militar, ele recorria a empréstimos com um agiota durante a juventude e pediu à santa para tirá-lo da situação. Na ocasião, ele tinha 28 anos e foi com a mulher comprar uma vela em Pilares, onde morava. Adilson viu a imagem da Santa Edwiges e perguntou quem era. Na loja, explicaram que toda quinta-feira levavam os pedidos ao santuário da santa em São Cristóvão."Eu fiz as minhas escritas e três meses depois eu saí da mão do agiota. Tive a graça alcançada e vim celebrar a missa de Ação de Graças. De lá para cá, eu fiquei devoto a vida todinha", revela.

Adilson Souza, 86, recorreu à ajuda de Santa Edwiges na juventude Pedro Teixeira/Agência O Dia



O dia 16 de outubro é um dia feliz para a empresária Ilmar Carvalho de Oliveira, 65. Há 25 anos ela vai de Jacarepaguá a São Cristóvão agradecer e pedir ajuda para conseguir pagar as contas.



O dia 16 de outubro é um dia feliz para a empresária Ilmar Carvalho de Oliveira, 65. Há 25 anos ela vai de Jacarepaguá a São Cristóvão agradecer e pedir ajuda para conseguir pagar as contas."Ela é a padroeira dos endividados e eu sempre fiz minhas dívidas. Venho aqui sempre rezar pelas que eu já paguei, agradecer e pedir para me ajudar a pagar as próximas. Para mim, é um dia muito feliz. Tudo eu consigo nesse dia, inclusive minha ótica faz aniversário hoje, que é dia de Santa Edwiges", emociona-se.

Ilmar Carvalho de Oliveira, 65, conquistou sua ótica no dia de Santa Edwiges Pedro Teixeira/Agência O Dia



No santuário, a celebração começou com uma alvorada, às 5h30. A última celebração será realizada às 20h, pelo arcebispo do Rio, Cardeal Dom Orani Tempesta. Ao meio-dia foi servido um almoço festivo ao custo de R$ 20.



No santuário, a celebração começou com uma alvorada, às 5h30. A última celebração será realizada às 20h, pelo arcebispo do Rio, Cardeal Dom Orani Tempesta. Ao meio-dia foi servido um almoço festivo ao custo de R$ 20.A história de Santa Edwiges é de uma mulher que, apesar de pertencer à nobreza, abriu mão das benesses das cortes para ajudar aos mais pobres. Ela aproveitava sua riqueza para socorrer enfermos, idosos, viúvas, crianças abandonadas, endividados e encarcerados.

Ao visitar um presídio, a santa descobriu que muitas pessoas estavam presas por não conseguirem pagar as contas. Desde então, Santa Edwiges passou a arcar com as dívidas dos encarcerados para libertá-los. Por esse motivo, no Brasil, a santa é invocada como padroeira dos pobres e dos endividados.