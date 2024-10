Ônibus da linha 928 (Marechal Hermes x Bonsucesso) ficou completamente destruído - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 18/10/2024 07:55 | Atualizado 18/10/2024 09:26

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (18), após uma pane elétrica, em Bonsucesso, na Zona Norte. O fogo teve início na parte da frente do veículo, onde fica o motor, e se espalhou pelo coletivo, que ficou destruído. Uma coluna de fumaça preta se formou por conta das chamas. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Avenida Londres chegou a ficar interditada. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados para a Praça das Nações, às 6h35, e conseguiram controlar o incêndio no local. O ônibus fazia a linha 928 (Marechal Hermes x Bonsucesso) e estava sem passageiros, apenas com o motorista, que não ficou ferido. Um reboque esteve na região para remover o coletivo que, segundo o Rio Ônibus, será periciado para identificar a origem do problema.