Ação faz parte da operação Tornique da Polícia CivilReprodução/BDRJ

Publicado 18/10/2024 07:48

Rio - Um tiroteio provocou pânico entre motoristas que passavam pela Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (18). No local, policiais civis em ronda da Operação Torniquete, que visa ao combate de roubo de carros e cargas, prenderam ao menos dois suspeitos.



A ocorrência ainda está em andamento. No local, agentes armados com fuzis buscam por outros bandidos na região. Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista permanece ocupada no sentido Centro.

Imagens mostram três viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) na via. Durante o tiroteio, motoristas e passageiros deixaram seus veículos e deitaram no chão enquanto tentavam se proteger dos disparos.



Até o momento, as polícias Civil, Militar e CET-Rio permanecem no local.