Luiz Carvalho da Silva, o Luiz CicatrizReproudução

Publicado 18/10/2024 09:32 | Atualizado 18/10/2024 09:45

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (17), Luiz Carvalho da Silva, conhecido como Luiz Cicatriz, em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Ele é apontado como chefe do Comando Vermelho em comunidades de Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, Luiz Cicatriz comandava as comunidades Sítio de Ferro, Galinha, Cocada e Cantagalo, em Pendotiba. Ele vinha sendo monitorado por agentes da 72ª DP (São Gonçalo).

Cicatriz foi preso pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói no ano de 2023.

Luiz já foi o traficante mais procurado de Niterói e respondeu a diversos crimes como latrocínio e homicídio.