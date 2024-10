Homem foi preso em flagrante durante tentativa de roubo de carga - Divulgação

Publicado 18/10/2024 10:20 | Atualizado 18/10/2024 10:28

Rio - A Polícia Militar recuperou, nesta sexta-feira (18), uma carga de produtos da Shopee, avaliada em R$ 100 mil, durante uma tentativa de roubo a um caminhão na Alameda São Boaventura, altura do bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. Na ação, um homem foi preso em flagrante.



Segundo a corporação, equipes do 12ºBPM (Niterói) estavam em patrulhamento na região quando perceberam o assalto. Em seguida, ao se aproximarem do veículo, um suspeito fugiu para um terreno baldio pulando um muro alto. No local, os agentes realizaram um cerco e conseguiram prendê-lo.



O homem foi reconhecido pelo motorista do caminhão. Segundo a vítima, o suspeito estava armado e acompanhado de mais três comparsas que davam cobertura em um Jeep Compass branco, que fugiu ao ver as viaturas se aproximando.



Após a denúncia do condutor, uma nova busca foi realizada na área de mata do terreno onde o suspeito pulou, mas a arma não foi encontrada.



O caminhão saiu de São João de Meriti e tinha como destino a central dos Correios no Colubandê, em São Gonçalo. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, possui duas passagens por roubo majorado e uma por tráfico de drogas.