Bryan Gabriel da Silva Trancoso havia se mudado para a comunidade César Maia há três meses - Arquivo pessoal

Publicado 18/10/2024 14:54

Rio - O adolescente Bryan Gabriel da Silva Trancoso, de 16 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (18), no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. Emocionada, a família do jovem preferiu não falar com a imprensa.

Na quarta-feira, Bryan foi encontrado morto em uma área de mata na comunidade César Maia, na Zona Oeste. De acordo com familiares do adolescente, ele havia se mudado há três meses para a região e, na terça-feira, ficou assustado por conta de um tiroteio durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) com apoio ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Com isso, correu para uma área de mata com objetivo de se esconder, mas foi baleado e morreu no local.

O corpo só foi encontrado no dia seguinte, quase 24 horas depois do ocorrido, em uma área de difícil acesso na Estrada dos Bandeirantes. O jovem estava com um corte na barriga, marcas de tiros e as letras K e X queimadas na perna.

Familiares contaram que Bryan sonhava em seguir a carreira militar e tinha planos de trabalhar para ajudar a mãe a sair da comunidade onde mora, no Complexo do Chapadão.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que preza pela transparência de suas ações e colabora integralmente com a apuração do caso.