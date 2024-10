Manuel Felipe Martínez Mantilla - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/10/2024 11:09 | Atualizado 19/10/2024 11:27

Rio - A Polícia Civil investiga se o colombiano Manuel Felipe Martínez Mantilla, de 33 anos , foi vítima do golpe Boa noite, Cinderela. Ele morreu na última terça-feira (15), após chegar passando mal no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte.De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), assim que tomaram conhecimento sobre o caso, foi solicitada realização do exame toxicológico para averiguar as circunstâncias da morte.Ainda segundo as investigações, Manuel saiu sozinho do apartamento onde estava hospedado em direção à Pedra do Sal. Ainda não se sabe se ele estava com alguém no ponto turístico e se deixou o local acompanhado.Um motorista de aplicativo iniciou uma corrida com o colombiano na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque União, no Complexo da Maré. Após passar mal, o homem o socorreu e o levou até o Hospital Federal de Bonsucesso.