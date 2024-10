Queda de moto aconteceu na Rua Clarimundo de Melo, altura de Piedade - Reprodução / Redes sociais

Queda de moto aconteceu na Rua Clarimundo de Melo, altura de PiedadeReprodução / Redes sociais

Publicado 22/10/2024 08:18 | Atualizado 22/10/2024 10:42

Rio - Duas mulheres morreram, na madrugada desta terça-feira (22), após baterem em um poste e caírem de uma moto na Rua Clarimundo de Melo, em Piedade, na Zona Norte do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Campinho foi acionada às 2h05 para o acidente, na altura do número 495, próximo ao Bar das Torcidas. No local, os agentes encontraram Marília Carvalho, de 25 anos, já sem vida.



A outra vítima, de aproximadamente 30 anos, que não teve identidade revelada, foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas também não resistiu. O quartel do bairro auxiliou na ocorrência.

A PM informou que agentes do 3°BPM (Méier) também foram acionados para o caso, que foi encaminhado à 24ª DP (Piedade).



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as duas vítimas e a moto caídas no chão após o acidente, enquanto populares pedem ajuda a motoristas que passavam pelo local.