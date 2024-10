Projeto é coordenado por Ivny Matos e Fernando Gasparini - Divulgação / Poesia no Ar

Publicado 22/10/2024 13:08 | Atualizado 22/10/2024 13:43

Rio - O Concurso Poemas do Diverso, iniciativa que premia poesias de estudantes com deficiência da rede pública do Rio e dos respectivos acompanhantes e responsáveis, está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro. Para participar, basta enviar as composições em texto, vídeo ou áudio, no site do grupo Poesia No Ar , responsável pelo projeto.

Segundo a organização, são duas categorias: uma direcionada exclusivamente às pessoas com deficiência, com tema livre, e outra para os acompanhantes e responsáveis, com temas que devem girar em torno do convívio e da aprendizagem com esse público. Os prêmios são de R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 500 para os três melhores colocados em cada uma delas.

Os estudantes devem estar matriculados em qualquer unidade pública do Rio, seja municipal, estadual ou federal. Já quanto aos acompanhantes, o Poesia no Ar ressalta que podem ser parentes, amigos, colegas de escola, professores, tutores, eventuais responsáveis, entre outros.

O resultado do concurso será divulgado no dia 30 de novembro (sábado), às 16h, em uma cerimônia no Centro da Música Carioca, localizado na Rua Conde de Bonfim, 824, na Tijuca, Zona Norte. A iniciativa foi contemplada na categoria Cultura sem Limites do edital Pró-Carioca 2024, da Secretaria Municipal de Cultura. Para estimular a participação dos estudantes, os coordenadores do projeto, Ivny Matos e Fernando Gasparini, realizaram uma série de oficinas de poesia em escolas públicas.

"Costumo dizer que a poesia é uma arte generosa, que está de braços abertos a todos", pondera Ivny. Já Gasparini afirma que a expressão é uma necessidade básica do ser humano. "Assim como precisamos comer, dormir, trabalhar, também precisamos de nos comunicar artisticamente", reitera. A curadoria do Projeto tem participação de pessoas com deficiência, destaque para a atriz Moira Braga, deficiente visual.