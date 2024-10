Wagner Palmeira, 34 anos, estava trabalhando quando foi baleado por criminosos - Rede Social

Wagner Palmeira, 34 anos, estava trabalhando quando foi baleado por criminososRede Social

Publicado 23/10/2024 08:03 | Atualizado 23/10/2024 10:37





Ao DIA, a irmã da vítima, a auxiliar administrativa Carlas Vannucia, explicou que Wager estava junto com um colega de trabalho no momento do crime. "Minha vida acabou! Meu irmão era trabalhador. Eu estou sentindo muita dor. Ele era muito querido, muito alegre", lamentou.



Wagner morava com a família na comunidade do Caramujo, em Niterói. Ele deixa mulher e dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de apenas 1 ano e 10 meses.



"Ele me ligou ontem de manhã para me chamar para passar o Natal aqui em Niterói, porque eu moro no Rio. E quando foi a tarde, eu recebi essa notícia. Eu vim aqui para o Novo México, em São Gonçalo, onde nós somos nascidos e criados, sendo que ele casou e foi morar no Caramujo", disse a irmã.

Rio - O motorista Wagner Palmeira, 34 anos, morto em um assalto na tarde desta terça-feira (22) na RJ-104, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, trabalhava em uma concessionária e realizava um test drive no carro da empresa quando foi abordado e baleado por criminosos. O veículo roubado foi encontrado horas depois carbonizado no bairro Neves, no mesmo município.Ao, a irmã da vítima, a auxiliar administrativa Carlas Vannucia, explicou que Wager estava junto com um colega de trabalho no momento do crime. "Minha vida acabou! Meu irmão era trabalhador. Eu estou sentindo muita dor. Ele era muito querido, muito alegre", lamentou.Wagner morava com a família na comunidade do Caramujo, em Niterói. Ele deixa mulher e dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de apenas 1 ano e 10 meses."Ele me ligou ontem de manhã para me chamar para passar o Natal aqui em Niterói, porque eu moro no Rio. E quando foi a tarde, eu recebi essa notícia. Eu vim aqui para o Novo México, em São Gonçalo, onde nós somos nascidos e criados, sendo que ele casou e foi morar no Caramujo", disse a irmã.

Nas redes sociais, amigos e outros familiares também lamentaram o caso. "Amamos muito você. É difícil entender o porquê", comentou uma prima. "Quem vai me fazer sorrir agora? Por que os bons?", questionou outra familiar.



"Inacreditável o que aconteceu com esse amigo, tinha acabado de me cumprimentar na empresa, muito triste! Ele estava trabalhando", afirmou um colega.



"Notícia horrível! Waguinho, cara amigo e parceiro com quem tive a honra de trabalhar. Estava em seu horário e jornada de trabalho e vem esses bandidos e tiram a vida de um pai de família. Sua filha de pouco mais de 1 ano, como irá crescer sem este amor paterno? Que Deus dê sabedoria à esposa e conforte seu coração com esta perda irreparável. Que Deus lhe receba de braços abertos, meu parceiro", lamentou outro amigo.



O velório será 12h na capela B e o sepultamento às 16h no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo. Segundo a família, os custos foram pagos pela empresa.



O crime



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo com uma vítima ferida por disparos de arma de fogo, que não resistiu, na RJ-104, altura do bairro Nova Grécia, em São Gonçalo. Chegando ao local, a equipe foi informada pelo carona que dois criminosos anunciaram o roubo e atiraram contra a vítima. O caso ocorreu por volta das 16h30 desta terça-feira (22).



Já o veículo foi encontrado à noite na Avenida Progresso, no bairro Neves, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o caso. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

A região tem sido alvo de frequentes assaltos. No entanto, em nota, a PM reforçou que nos últimos três meses o policiamento foi reforçado nas rodovias RJ 104 e RJ 106 e houve redução nos números de roubo de veículos.