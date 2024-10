Ponto de coleta de brinquedos está no terceiro piso do Botafogo Praia Shopping - Divulgação

Publicado 25/10/2024 11:15 | Atualizado 25/10/2024 12:49

Rio - O Botafogo Praia Shopping, localizado na Zona Sul do Rio, está promovendo, até o fim de outubro, uma iniciativa de arrecadação de brinquedos, novos ou usados, em bom estado, com objetivo de doá-los a crianças em situação de vulnerabilidade social. O ponto de coleta fica no terceiro piso do estabelecimento, próximo ao salão Werner.

Os itens serão direcionados às crianças atendidas pela ONG Obra do Berço, sediada na Lagoa, também na Zona Sul. A entrega dos brinquedos arrecadados será realizada pelo 'Foguinho', mascote do shopping.

"Estamos muito felizes em poder colaborar com a Obra do Berço em uma campanha tão importante. Queremos proporcionar alegria e momentos de diversão para essas crianças, que merecem todo o carinho e cuidado. Esperamos contar com o apoio dos nossos clientes para fazer a diferença neste mês tão especial", destaca Isabella Colonna, gerente de marketing do Botafogo Praia Shopping.

A Obra do Berço oferece desenvolvimento integral, com acolhimento institucional e creche, para crianças de 0 a 4 anos em situação de vulnerabilidade, e atua em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.