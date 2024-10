Comissão será composta pelos vereadores Luiz Ramos Filho, Márcio Ribeiro e Tânia Bastos - Divulgação

Publicado 30/10/2024 10:50

Rio - A Câmara dos Vereadores instalou, nesta terça-feira (29), a primeira comissão especial da Casa que tem como objetivo acompanhar a inclusão e auxiliar pessoas com transtorno do espectro autista. A comissão será composta pelos vereadores Luiz Ramos Filho (PSD), Tânia Bastos (Republicanos) e Marcio Ribeiro (PSD).



Márcio Ribeiro, que também é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, falou sobre a importância do projeto. "A comissão é necessária para que possamos cada vez mais conseguir melhorar o atendimento para as famílias e para as pessoas com autismo".



A criação da comissão especial foi uma proposta da vereadora Tânia Bastos (Republicanos), que assumiu a presidência. Ela falou sobre a luta por uma maior inclusão.



"Precisamos de inclusão real, dentro das salas de aula, com atendimento de fonoaudiólogos, neurologistas e demais especialidades. Além disso, a capacitação desses profissionais também é essencial", disse.