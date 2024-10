Motociclista morreu no local - Reprodução

Publicado 30/10/2024 10:43 | Atualizado 30/10/2024 12:11

Rio - Um homem morreu em um acidente envolvendo uma moto, um carro e um caminhão, na manhã desta quarta-feira (30), na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói. A via teve duas faixas interditadas. No momento, somente uma permanece fechada.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu no Km 329 por volta das 8h40. A a perícia foi acionada e, no momento, agentes aguardam a retirada do corpo da vítima.

De acordo com a EcoPonte, o motociclista, que ainda não foi identificado, morreu no local. A colisão ocorreu na altura da Grande Reta.

Por conta da interdição, o trânsito apresenta retenções da Grande Curva até o local do acidente. A travessia está durando cerca de 38 minutos.