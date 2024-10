Evento acontece nesta quarta-feira - Reprodução

Evento acontece nesta quarta-feiraReprodução

Publicado 30/10/2024 14:28 | Atualizado 30/10/2024 16:14

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, realiza nesta quarta-feira (30) o evento 'Nota Zero para o Abuso', uma ação de capacitação e promoção da conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento acontece na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca.

A capacitação é destinada a alunos, servidores e colaboradores da rede Faetec e, para participar, os interessados devem procurar a secretaria de sua Unidade de Ensino para realizar inscrição. O evento também será estendido para todos os servidores e alunos da Fundação Cecierj, que igualmente integra a pasta. As inscrições devem ser feitas até esta quarta.

"A realização desse tipo de ação é fundamental, pois precisamos garantir que nossas escolas sejam espaços de acolhimento e segurança, além de preparar nossos profissionais e alunos para reconhecerem e agirem diante de situações de risco. A conscientização é o primeiro passo para combatermos esse tipo de violência", disse a presidente da Faetec, Caroline Alves.



O principal objetivo do programa 'Nota Zero para o Abuso' é fortalecer a rede de apoio e o enfrentamento ao abuso infantil dentro e fora das instituições de ensino. Durante o evento, serão abordadas questões relacionadas à identificação de sinais de abuso, à importância do acolhimento seguro, denúncia e responsabilidade da comunidade escolar em atuar como um espaço protetor.