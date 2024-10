Moradores incendiaram barricadas na região do Parque Amorim - Reprodução

Moradores incendiaram barricadas na região do Parque AmorimReprodução

Publicado 31/10/2024 08:35 | Atualizado 31/10/2024 09:02

Rio - Moradores do Parque Amorim, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, realizaram um protesto, na noite desta quarta-feira (30), contra a falta de água que atinge a região.



Segundo relatos, o local estaria sem abastecimento há onze dias. "Já são mais de 10 dias sem uma gota d'água nas torneiras, essa situação não pode continuar", disse um morador.

Alguns outros dizem já estar sem água há um mês em suas residências. "No parque Amorim está sem água há mais de mês, pois o fornecimento não dá para reservar, estamos comprando água faz tempo! Esse comunicado é um engana povo, faz a população de palhaça! Uma manutenção que nunca acaba! Muito ruim essa empresa!", reclamou uma moradora.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores em meio a uma via, onde colocaram barricadas e incendiaram para impedir o trânsito.



Procurada, a Águas do Rio informou que nos últimos dias, sucessivas ocorrências, como queda no fornecimento de energia e problemas eletromecânicos, afetaram a operação do Booster Caxias, sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento do Parque Amorim, em Belford Roxo.



De acordo com a concessionária, a ocorrência mais recente ocorreu nesta terça-feira (29). Para retomar a operação, foi necessária a confecção de uma peça específica, que será instalada nesta quinta-feira (31) no local com o objetivo de retomar a operação do booster.



Após a instalação, a distribuição de água na região será retomada de forma gradativa. A normalização em todos os pontos pode ocorrer em até 72 horas.