Material apreendido após confronto entre PMs e criminosos em CaxiasDivulgação

Publicado 03/11/2024 07:53

Rio - Um confronto terminou com um criminoso preso e outro baleado na Vila Urussaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (3).Segundo a corporação, equipes do 15ºBPM (Caxias) foram atacadas a tiros na região. Com os bandidos, os agentes apreenderam uma arma de fogo e grande quantidade de drogas.O local do tiroteio fica a menos de 3km da Rua Dom Pedro I, em Saracuruna, onde cerca de 20 criminosos atiraram contra PMs na tarde de sábado (2). Na ação, os militares tentavam recuperar uma carga de frango roubada. Durante o confronto, os suspeitos conseguiram escapar. Ninguém ficou ferido.