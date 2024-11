Segundo a CET-Rio, uma sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas no trecho - Divulgação

Publicado 03/11/2024 12:32

Rio - O Mergulhão de Campo Grande terá o sentido Avenida Brasil interditado todas as noites até o fim de novembro, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio). A medida começou na última quinta-feira (31) e faz parte do cronograma de obras de melhoria da via. Os períodos de interdição serão sempre entre 21h e 5h.

Com o término das intervenções no sentido Barra da Tijuca, a Prefeitura do Rio começou os trabalhos na pista oposta, com intuito de avançar nas melhorias estruturais necessárias para o trânsito da região.

O fluxo no sentido Barra da Tijuca será normalizado, enquanto a pista em direção à Avenida Brasil estará fechada no período noturno.

Ainda segundo a CET-Rio, uma sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas. Operadores de tráfego vão monitorar as condições do trânsito e atuar, se necessário. Esta programação poderá ser suspensa devido a condições climáticas ou a questões operacionais da cidade.