Bombeiros buscam por vítima no posto 12 do Recreio - Reginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 14:32 | Atualizado 03/11/2024 15:37

Rio - O Corpo de Bombeiros busca por uma pessoa desaparecida na praia do Recreio dos Bandeirantes, altura do posto 12, na manhã deste domingo (3). Segundo testemunhas, apesar do mar aparentemente calmo, bandeiras amarelas alertavam para o risco de afogamento.



De acordo com os militares, o acionamento ocorreu às 9h17. Atuam nas buscas o 2º e 3º Grupamentos Marítimos (Gmar) da Barra da Tijuca e de Copacabana, além de equipes de drones. Até o momento, não há informações sobre a identificação da vítima.