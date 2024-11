Técnicos da Light e agentes da Polícia Civil realizam perícia em clínica de estética em Laranjeiras - Divulgação / Light

Técnicos da Light e agentes da Polícia Civil realizam perícia em clínica de estética em LaranjeirasDivulgação / Light

Publicado 03/11/2024 13:03

Rio - Técnicos da Light e agentes da Polícia Civil descobriram um "gato" de luz na rede elétrica de uma clínica de estética em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A ação contou com apoio de agentes do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE), que realizaram perícia e constataram fraude no medidor.

Segundo a concessionária, a irregularidade ocorre desde julho de 2024. De acordo com estimativas da Light, o estabelecimento deixou de contabilizar cerca de 3 megawatt-hora por mês, o equivalente a R$ 3 mil em contas de energia.

Conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, os responsáveis pelo estabelecimento podem pegar uma pena de até oito anos de prisão devido ao furto de energia.

Dados divulgados pela concessionária apontam que de janeiro a agosto de 2024, a empresa identificou 2.409 "gatos de luz", regularizando aproximadamente 121.520 instalações irregulares em residências e comércios.

Ao todo, foram recuperados 97 gigawatts de energia neste período, quantidade suficiente para abastecer 40 mil residências durante um ano. De acordo com a Light, a cada 100 clientes regulares, 35 furtam energia. Isto representa um prejuízo anual de cerca de R$ 800 milhões a empresa.

A concessionária reforça, ainda, que as ligações clandestinas são perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios, além de causar interrupções no fornecimento de energia, especialmente no período do verão.