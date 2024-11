A mulher era procurada pela Justiça de João Pessoa, na Paraíba - Divulgação

Publicado 03/11/2024 14:10

Cabo Frio - Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, nesta sexta-feira (1), Flaviana Gonçalves da Silva, a Dega, de 37 anos, na Rua Comendador Queiroz, Centro de Araruama, na Região dos Lagos, após informações repassadas pelo Disque Denúncia. Flaviana era foragida da Justiça de João Pessoa, na Paraíba, e, contra ela, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.



No dia 15 de fevereiro de 2019, Dega e outra pessoa foram detidas em flagrante naquele estado com 21 invólucros de crack e 7 invólucros de maconha. Além do material, também foi apreendido R$ 432,75 em dinheiro. A mulher foi indiciada por tráfico e, posteriormente, ganhou liberdade provisória com medidas cautelares que não foram cumpridas.



Flaviana foi encontrada e levada à 118ª DP (Araruama), onde foi cumprido o mandado de prisão e, em seguida, encaminhada a uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.



Qualquer informação sobre a localização de foragidos de outros estados pode ser reportada ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica - informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.