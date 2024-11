Cerca de 20 peças de lingeries foram furtadas em shopping de Niterói - Reprodução / @pmerj

Publicado 03/11/2024 07:57 | Atualizado 03/11/2024 09:16

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (2), após furtar 20 kits de lingeries em um shopping no centro de Niterói, Região Metropolitana. De acordo com informações da Polícia Militar, o detido somava nove anotações criminais.

Agentes do 12º BPM (Niterói) foram informados por funcionários de uma loja no Shopping Bay Market, na Rua Visconde de Rio Branco, de que um homem havia furtado os materiais. Ainda dentro do centro comercial, os militares encontraram o suspeito, que foi detido por populares, acusado de cometer o crime.

Segundo a corporação, o homem, que não teve a identidade revelada, possui oito anotações criminais por furto e uma por roubo. Ele e as peças apreendidas foram encaminhados à 76ª DP (Niterói).