Caso ocorreu na farmácia Officilab de BotafogoReprodução

Publicado 08/11/2024 11:11 | Atualizado 08/11/2024 11:39

Rio - Duas mulheres foram presas por venderem medicamentos vencidos e sem receita em uma farmácia de manipulação em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A prisão aconteceu na última quarta-feira (6). Andréia Teixeira dos Reis e Fernanda Chalabi Braga vão passar por uma audiência de custódia nesta sexta (8).

De acordo com a Polícia Civil, agentes foram até a farmácia Officilab Botafogo para verificar uma denúncia anônima de que o local era sujo, com baratas e que fazia a comercialização de remédios controlados sem receita médica, ainda informava a existência de receitas em branco e com assinatura falsificada.

Na farmácia, os agentes foram recebidos por Andréia, que informou ser a farmacêutica e responsável pelo local. Após uma vistoria, foi constatada a veracidade da denúncia.

Foram encontradas várias receitas em branco e assinadas por diversos médicos, além de remédios fora da validade. Também havia muitos insumos e embalagens para uso de fármacos armazenados de forma inadequada. O caso foi registrado na Delegacia do Consumidor (Decon).

A equipe tentou contato com a Officilab, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.