Crime aconteceu na noite do último domingo (10)Reprodução

Publicado 12/11/2024 09:00 | Atualizado 12/11/2024 09:11

Rio - Um homem teve a moto roubada após entrar em um condomínio no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na noite do último domingo (10) e foi flagrado por câmeras de segurança.



O crime ocorreu na Estrada Adhemar Bebiano, no Condomínio Bancários de Inhaúma, por volta das 22h. Veja o vídeo: