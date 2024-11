Políticas de crédito para pequenos negócios no RJ. Oportunidades, desafios e estratégias para crescimento. Acesse e impulSIONE seu negócio - Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 05:00

Rio - Nas pílulas desta semana, o Papo do Dia recebe o especialista André Vilaverde, gerente de inovação doSebrae RJ, que compartilha seus insights sobre a eficácia das políticas públicas voltadas o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs). Além disso, ele destaca os serviços de apoio oferecidos pelo Sebrae RJ, incluindo o programa Rodadas de Crédito, que facilita a conexão entre os MEIs e as instituições financeiras, potencializando o desenvolvimento e a sustentabilidade de seus negócios.



A melhor opção de crédito para o MEI

O mercado financeiro oferece uma ampla gama de produtos, como empréstimos e financiamentos, essenciais para que os empreendedores possam concretizar seus projetos e atingir suas metas. Embora o SEBRAE Rio não seja uma instituição financeira e, portanto, não conceda empréstimos, ele tem um papel fundamental no apoio às micro e pequenas empresas, facilitando o acesso aos recursos financeiros.

Neste programa, André Vilaverde, especialista do Sebrae RJ, explica como a instituição orienta os microempreendedores a escolherem a linha de crédito mais adequada ao seu negócio. Vilaverde destaca que o maior desafio é identificar a modalidade de crédito necessária, seja para capital de giro, aquisição de máquinas ou equipamentos, e também para entender aspectos importantes, como prazos e taxas, garantindo um uso eficiente do crédito.

Suporte Sebrae RJ

Vilaverde ressalta que os microempreendedores individuais (MEIs) devem considerar o Sebrae RJ como um parceiro essencial para o sucesso de seus negócios. Neste programa ele ressalta que a instituição oferece consultorias gratuitas em crédito e finanças, proporcionando o suporte necessário para que o empresário compreenda seu fluxo de caixa e tome decisões mais assertivas na hora de buscar crédito.

O Sebrae RJ atua, portanto, não apenas no pré-crédito, orientando sobre a melhor forma de aplicar os recursos, mas também ajudando a garantir que o microempreendedor faça um uso responsável e sustentável do financiamento.



Rodadas de Crédito

Neste programa, André Vilaverde explica que as Rodadas de Crédito são uma ponte criada pelo Sebrae RJ entre microempreendedores individuais (MEIs) e instituições financeiras, facilitando a conexão entre ambos.

Além disso, o

Sebrae RJ organiza uma série de debates e eventos informativos, proporcionando aos MEIs o conhecimento necessário sobre acesso ao crédito, além de orientações sobre segurança e melhores práticas financeiras. Dessa forma, os empreendedores se sentem mais confiantes e preparados para dialogar com as instituições bancárias e tomar decisões em relação ao financiamento de seus negócios.



Endividamento

O Rio de Janeiro conta com mais de 138 mil microempreendedores individuais (MEIs) endividados no Simples Nacional, de acordo com a Receita Federal. No último programa, André Vilaverde alertou os empreendedores endividados sobre a importância de procurar os agentes de Crédito e Finanças do

Sebrae RJ.

Ele destaca que, por meio de um diagnóstico detalhado da empresa, é possível identificar as principais causas do vermelho, entender o comportamento do empreendedor e analisar o impacto desse negativo no faturamento da micronegócio, entre outros fatores cruciais.