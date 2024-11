Pai dirigia moto que se envolveu em acidente com caminhão durante a madrugada desta sexta-feira (15) - Reprodução / TV Globo

Pai dirigia moto que se envolveu em acidente com caminhão durante a madrugada desta sexta-feira (15)Reprodução / TV Globo

Publicado 15/11/2024 09:47 | Atualizado 15/11/2024 11:34

Rio - Um adolescente de 12 anos morreu e outras duas pessoas da mesma família ficaram feridas em acidente envolvendo um caminhão e uma moto na madrugada desta sexta-feira (15), na pista central da Avenida Brasil, em Olaria, sentido Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Ramos foram acionados às 3h10 para atender à colisão. No local, constataram o óbito do adolescente e prestaram atendimento ao irmão de 15 anos, encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. O pai, Michael S. Botelho, de 41 anos, foi liberado no local.

De acordo com as primeiras informações, Michael conduzia a moto com os dois filhos no momento do acidente. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), onde o motorista do caminhão prestou depoimento e o caso segue em investigação.