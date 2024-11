Os prefeitos também abordaram temas como sustentabilidade, desigualdade e pobreza - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 15/11/2024 13:45 | Atualizado 15/11/2024 14:21

Rio - Com o tema "Cidades na Linha de Frente: Enfrentando as Mudanças Climáticas, a Pobreza e a Desigualdade no Sul e no Norte Global", o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, participaram, nesta sexta-feira (15), do encontro do Urban 20 (U20), no Armazém Utopia, na Zona Portuária, de um debate sobre pautas em comum das duas grandes metrópoles, com moderação da jornalista Leila Sterenberg.

Uma das questões que ambos destacaram foi a importância da criação de formas de financiamento para solucionar as questões climáticas da cidade. Os dois gestores mostraram que estão empenhados na agenda Urban 20, com foco na ação urgente e coordenada em matéria de sustentabilidade, equidade e resiliência.



No debate, Paes lembrou que os prefeitos reunidos no U20 apresentarão um documento aos líderes do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM). O documento sugere a criação de uma espécie de fundo garantidor, permitindo que ações voltadas para mudanças climáticas possam funcionar de maneira mais eficiente.

"Se não tiver recursos, as ações ficam muito mais difíceis. E as cidades do Norte Global também precisam, mas é uma realidade diferente. Os desafios sociais são menores. As infraestruturas são melhores e os recursos maiores. A realidade do Sul, com menores recursos, pior infraestrutura e desigualdade maior proporciona desafios maiores. Esse é o esforço da rede de prefeitos, inclusive com o reconhecimento dos prefeitos do Norte de que essa compensação tem de existir", disse Paes.



O anfitrião e Hidalgo também falaram sobre o protagonismo das gestões municipais como antídoto ao negacionismo de muitos presidentes e chefes de Estado. "Quando a gente olha para esses delírios ideológicos, que negam a realidade, e a gente vê a vida nas cidades, são os prefeitos que estão muito mais próximos da realidade, do dia a dia. Onde a chuva cai, onde alaga, onde o ar polui, onde o refugiado vai buscar a cidade grande, como na França. Essa realidade permite que o componente ideológico negacionista seja muito menos relevante", explicou Paes. Ao seu lado, Anne Hidalgo lembrou a força das fake news e afirmou que é preciso "criar anticorpos contra os negacionistas das mudanças climáticas".



O debate entre os prefeitos deixou uma mensagem clara de que todas as ações devem ser inclusivas, dando prioridade às necessidades das comunidades marginalizadas em cada cidade. Eduardo Paes e Anne Hidalgo foram questionados como Rio e Paris, duas cidades olímpicas, podem colaborar e apoiar-se mutuamente, especialmente em fóruns multilaterais, para amplificar as suas vozes no cenário global. "Temos a convicção que a multilateralidade das cidades pode mudar a governança mundial. A ONU também abraça essa ideia", afirmou Hidalgo. Já Paes afirmou: "Os líderes do G20 precisam entender que as cidades devem ser os instrumentos das medidas que a ciência e a racionalidade pregam para que possam ser implementadas", afirmou Paes.



Os prefeitos são copresidentes da Comissão Global para Finanças Urbanas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ao lado do professor e economista norte-americano Jeffrey Sachs.