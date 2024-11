Deputada federal e ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva - Divulgação

Publicado 15/11/2024 14:19

Rio - O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aprovou, nesta quinta-feira (14), a concessão do título de doutora 'honoris causa' à deputada federal Benedita da Silva (PT), de 82 anos. A data de entrega do título será decidida nas próximas semanas.

"Alegria imensa de saber da escolha para o título doutora honoris causa pela UFRJ. Agradeço ao Conselho Universitário, ao magnífico reitor Roberto Medronho e ao Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos – Suely Souza de Almeida (Nepp-DH), que fez a indicação", agradeceu Benedita em sua rede social.

Oriunda do Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, Benedita é graduada em Assistência Social e Serviços Sociais, e já trabalhou como camelô, doméstica, professora e auxiliar de enfermagem. Sua trajetória é marcada pela defesa dos direitos sociais, especialmente das minorias e populações marginalizadas, além de ser um ícone do movimento negro.

Em seu quinto mandato, a deputada é conhecida pela PEC das Domésticas, a instituição do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, a inclusão do nome de Zumbi dos Palmares no Panteão dos Heróis e Heroínas Nacionais e pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Evangélica, é casada com o ator Antônio Pitanga.