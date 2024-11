Subtenente foi sepultado no início da tarde desta sexta-feira (15) no Cemitério da Saudade, em Sulacap - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 15:53 | Atualizado 15/11/2024 16:06

ao ser reconhecido por um criminoso durante assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A despedida aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. Rio - Foi sepultado no início da tarde desta sexta-feira (15), o corpo do subtenente Marcelo José de Paula Rosa, de 51 anos. O agente morreu baleado, na Baixada Fluminense. A despedida aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste.

Na terça-feira (12), Marcelo passava pela Rua Turuna, no bairro Xavantes, quando o grupo anunciou o roubo. De acordo com a PM, o agente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Belford Roxo, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Lotado no 5° BPM (Praça da Harmonia), De Paula ingressou na corporação em 1995. O policial deixa mulher e quatro filhos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A corporação informou que diligências estão em andamento para localizar os responsáveis pelo crime.