Museu Histórico Nacional é um dos mais importantes do Brasil - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 15/11/2024 15:02

Rio - O Museu Histórico Nacional, um dos mais importantes do Rio, vai ser fechado ao público para obras de modernização do sistema elétrico a partir do dia 8 de dezembro. A previsão é que a reforma seja concluída em outubro de 2025.

O objetivo, de acordo com a direção da instituição, é implementar um projeto de climatização das áreas de exposição e guarda de acervo, que proporcionará maior conforto para as pessoas que vão visitá-lo, além de oferecer melhores condições de conservação para as coleções.

O museu, que fica Praça Marechal Âncora, no Centro, segue aberto normalmente para visitação gratuita de quarta a domingo, das 10h às 17h, até o dia 8.

Acervo inestimável

O Museu Histórico Nacional foi criado em outubro de 1922 para celebrar o centenário da Independência. O espaço reúne mais de 300 mil itens, incluindo pinturas, esculturas, canhões, viaturas, carruagens, porcelanas, prataria e a maior coleção de numismática da América Latina, além de uma biblioteca especializada em história do Brasil.