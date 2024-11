Treinamento é para ajustar os últimos detalhes da operação de segurança que será implementada - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 16:18 | Atualizado 15/11/2024 16:35

Rio - Agentes das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram, na manhã desta sexta-feira (15), um treinamento no Aterro do Flamengo, Zona Sul, para ajustar os últimos detalhes da operação de segurança que será implementada durante a Cúpula dos Líderes do G20. O evento, que reunirá chefes de Estado de diversas nações, acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM) na próxima segunda-feira (18) e terça-feira (19).

O treinamento simulou os percursos que serão realizados pelas autoridades na região que vai do Aeroporto Santos Dumont até a orla da Zona Sul. Para a realização da ação, a Avenida Infante Dom Henrique, via principal do Aterro, foi completamente fechada, sendo ocupada apenas por agentes de segurança. Durante o teste, os militares utilizaram equipamentos de guerra, incluindo armamentos pesados e tanques, simulando cenários de alta complexidade que podem ocorrer durante a cúpula do G20.



Cerca de 9 mil militares estão mobilizados para a operação, sendo 7,5 mil do Exército. Suas atribuições incluem escolta de autoridades, patrulhamento de vias e áreas, proteção de infraestruturas críticas, ações de contraterrorismo, guerra eletrônica, defesa cibernética e antiaérea, além de proteção contra drones e ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. A operação também contará com helicópteros e equipamentos especializados.



A Marinha será responsável pela segurança marítima, com ações para controlar o acesso aos portos da cidade, proteger áreas costeiras e infraestruturas críticas. Já a Força Aérea ficará a cargo do controle do espaço aéreo e da segurança nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, além das vias e áreas próximas.



O plano de segurança foi autorizado por um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permite o uso das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até o dia 21 de novembro. As ações de proteção abrangem o Museu de Arte Moderna, a Marina da Glória, o monumento a Estácio de Sá, o perímetro externo do Galeão e os hotéis onde as delegações estarão hospedadas.

Os eventos do G20 tiveram início na quarta-feira (14), com a abertura do U20 Rio Summit e do G20 Social. Com significado de 'Grupo dos Vinte', o G20 reúne os países com as maiores economias do mundo. Os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais, e se definem como o principal fórum de cooperação econômica internacional.