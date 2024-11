Movimentação de militares no Aterro do Flamengo, nesta quinta-feira (14). - Armando Paiva / Agência O Dia

Movimentação de militares no Aterro do Flamengo, nesta quinta-feira (14).Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 15:48 | Atualizado 14/11/2024 15:52

fotogaleria

Segundo a pasta, os agentes vão ficar mobilizados em toda a área externa dos locais de eventos e reforçarão a segurança nas linhas Vermelha e Amarela, além das principais vias das zonas Oeste e Sul. Quatro pontos de controle de acesso, com detector de metais, também serão colocados na Zona Portuária.Além disso, no início de novembro, seis novas bases da Operação Segurança Presente foram inauguradas para reforçar o G20, localizadas na Cinelândia, Lapa e Gamboa, na Zona Central; Boulevard Olímpico, na Zona Portuária; e na Avenida Beira Mar e Copacabana, na Zona Sul. Elas continuam operando após o fim do evento.O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para garantia da GLO, assinado pelo presidente Lula, ficará em vigor até o dia 21 de novembro. O plano prevê que elas deverão atuar nos perímetros de segurança estabelecidos, tanto na parte terrestre quanto marítima: no Museu de Arte Moderna do Rio; na Marina da Glória; no monumento a Estácio de Sá; no perímetro externo do Aeroporto do Galeão e nos locais de hospedagem das delegações dos Chefes de Estado.Entre os 9 mil militares, 7,5 mil são do exército, que atuam em atividades como escolta de autoridades, segurança de perímetros, proteção de infraestruturas críticas, patrulhamento de vias e áreas, ações de contraterrorismo, guerra eletrônica, defesa cibernética, defesa antiaérea, proteção contra drones, e defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Para isso, serão utilizados meios especializados e helicópteros.Já a Marinha vai realizar a segurança marítima, controlando o acesso aos portos da cidade e garantindo a proteção das áreas costeiras, além de proteger infraestruturas críticas e atuar em ações terrestres. Por fim, a Força Aérea ficará responsável pelo controle do espaço aéreo e pela segurança nos terminais de embarque e desembarque, bem como nas vias e áreas contíguas aos aeroportos do Galeão e Santos Dumont.O G20 é um fórum de cooperação econômica e mundial formado pelas principais economias do mundo. Ele foi fundado em 1999, como resposta às crises econômicas que aconteciam em diversas partes do planeta, na época. O Brasil assumiu a presidência do grupo pela primeira vez em dezembro de 2023 e é sede da 19ª Cúpula da conferência.