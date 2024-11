Ministro Wellington Dias durante visita ao projeto - Divulgação

Ministro Wellington Dias durante visita ao projetoDivulgação

Publicado 14/11/2024 15:25

Rio - Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, visitou o projeto "A Arte Gerando Renda", da ONG Favela Mundo, no Caju, Zona Portuária do Rio, nesta quarta-feira (13).

O ministro está na cidade para o G20, que ocorre desta quinta-feira (14) até terça-feira (19). Ele conheceu iniciativas de combate a pobreza e a fome.



A iniciativa é voltada para inclusão social e capacitação profissional e começou em 2014, já tendo passado por 12 comunidades e formado mais de 7.300 pessoas (98% mulheres). O maior objetivo é desenvolver oficinas de qualificação profissional visando mercados de Carnaval e estética.