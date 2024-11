Policiais federais identificaram a droga escondida na estrutura da mala despachada pela passageira - Divulgação / PF

Policiais federais identificaram a droga escondida na estrutura da mala despachada pela passageiraDivulgação / PF

Publicado 14/11/2024 15:12

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante uma mulher, de 22 anos, com cerca de 6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio, na noite desta quarta-feira (14). A jovem pretendia embarcar em um voo comercial para Londres, capital da Inglaterra.

Durante uma fiscalização de rotina, policiais identificaram a droga escondida na estrutura da mala despachada pela passageira e realizaram a prisão.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena que pode chegar a 25 anos de reclusão.