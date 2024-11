Presos utilizaram um caminhão para auxiliar no roubo dos cabos de cobre - Reprodução / @pmerj

Publicado 15/11/2024 16:39 | Atualizado 15/11/2024 16:47

Rio - Quatro homens foram presos em flagrante por policiais militares, nesta sexta-feira (15), enquanto furtavam cabos de cobre com um caminhão no bairro Itatiaia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, os agentes recuperaram cerca de 8 toneladas de fios, com mais de 2 km de extensão.

De acordo com a corporação, policiais do 15°BPM (Duque de Caxias) estavam em patrulhamento pela área, quando receberam denúncias sobre o crime, na Rua Itajubá. Chegando no local, encontraram os cabos esticados pela rua, com os presos cortando os fios e os levando até o caminhão.



Com os acusados, que não tiveram identidade revelada, os agentes apreenderam os fios, caminhão e o material utilizado no crime. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).