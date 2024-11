Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios, o motorista foi vítima de um latrocínio - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 15/11/2024 17:50 | Atualizado 15/11/2024 17:53

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (14), dois homens suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Criciune Freires de Barros, de 34 anos. Adesde o último dia 8 quando saiu de casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com uma corrida em direção à Seropédica. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios, o motorista foi vítima de um latrocínio.O corpo de Criciune foi encontrado na terça-feira (12), dentro de um lago na Reta dos Quinhentos, em Seropédica. O veículo foi localizado no mesmo dia, na Avenida Ministro Fernando Costa, no bairro Fazenda Caxias.De acordo com as investigações da especializada, ao menos quatro homens se passaram por passageiros para roubar o carro. A polícia informou que através de imagens de câmeras de segurança, identificaram dois deles. Leandro Wanderli de Miranda e José Silva da Costa são amigos do criminoso que solicitou a corrida. Eles foram os responsáveis por abandonar o veículo do motorista.A dupla foi presa e encaminhada à sede policial, onde confessou a participação na morte de Criciune. A polícia conseguiu identificar, ainda, os outros dois envolvidos. Eles tiveram a prisão decretada e são considerados foragidos.De acordo com a família, Criciune costumava trabalhar no período noturno e, por segurança, mantinha a rotina de compartilhar as viagens. Uma última ligação do aparelho celular do motorista foi registrada pela namorada dele no início da madrugada do dia 8. A vítima deixa 4 filhos.