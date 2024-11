Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto - Reprodução/Redes sociais

Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Miguel CoutoReprodução/Redes sociais

Publicado 16/11/2024 11:11 | Atualizado 16/11/2024 12:31

Rio - Um carro capotou, na manhã deste sábado (16), e deixou duas pessoas feridas na Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 9h15. O acidente aconteceu na altura da Avenida Rui Barbosa, número 170.



Os feridos, identificados como Laura Reis, de 81 anos, e Fabrício Figueiredo, 24, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O Centro de Operações Rio informou que duas faixas da via estão interditadas. A Polícia Militar foi acionada, Bombeiros e CET-Rio estão no local.

Já na Zona Oeste, um segundo veículo capotou na Avenida Brasil, em Campo Grande, na altura da Fábrica Convenção.

Segundo os Bombeiros, um homem - identificado como Adriano Santos, de 46 anos - foi atendido no local e liberado.

Uma faixa, sentido Zona Oeste, foi ocupada. Bombeiros e CET-Rio estão no local. O trânsito segue sem retenções.