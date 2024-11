Mostra pode ser visitada gratuitamente, de terça a domingo, até o dia 19 de dezembro - Divulgação / George Magaraia

16/11/2024

Rio - Para celebrar os 200 anos da presença alemã no país, o Museu da Imigração da Ilha das Flores, em São Gonçalo, abriga, até o dia 19 de dezembro, a exposição "Imigração Alemã no Rio de Janeiro". Organizada pelo Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, grupo de pesquisa vinculado à Faculdade de Formação de Professores (FFP) da Uerj, em parceria com a Marinha do Brasil, a mostra destaca as grandes ondas migratórias e o legado da comunidade alemã no estado.

"Os deslocamentos migratórios internacionais são um tema importante na atualidade, para o Brasil e o mundo. As experiências do passado, muitas vezes, iluminam a reflexão sobre os dias presentes. É fundamental sensibilizar a sociedade brasileira a ter um olhar mais tolerante em relação à diversidade dos povos", afirma Luís Reznik, professor do FFP e um dos curadores da exposição.

Segundo ele, a mostra é um desdobramento de um projeto mais amplo, que é a elaboração de um atlas histórico da imigração no estado do Rio, que será publicado futuramente. "Pesquisamos, há mais de dez anos, os diversos grupos étnicos-nacionais distribuídos por municípios e cidades fluminenses e vimos a oportunidade de comemorar o bicentenário da imigração alemã no Brasil com essa exposição, utilizando parte do material que já dispomos sobre o assunto", completa.

Dividida em cinco módulos com banners ilustrativos, documentos e imagens históricas, a exposição, de acordo com informações do site da Uerj, retrata os diversos fluxos imigratórios dos povos de língua alemã, de 1820 a 1945, ocasionados por eventos que afetaram a região central da Europa, desde antes do surgimento do oficial da Alemanha no século XIX.

Estatísticas oficiais indicam que 234.579 germânicos imigraram para o Brasil entre 1820 e 1839, tornando-os o quarto maior grupo estrangeiro no país. Além de oferecer um panorama sobre a imigração, a mostra suscita uma reflexão sobre os desafios e vicissitudes enfrentados por esses grupos na reconstrução de suas vidas e identidades e o quanto influenciaram e foram afetados pelos saberes e costumes das regiões onde se estabeleceram. Entre essas, destacam-se, no estado do Rio, os municípios de Nova Friburgo, Magé, Petrópolis e Valença.

Inauguração

Em seu discurso durante a cerimônia de abertura, a reitora da Uerj, Gulnar Azevedo e Silva, salientou a importância da iniciativa. "Esse momento é muito marcante e simbólico, porque resgata o quanto a imigração alemã foi fundamental para a construção do nosso país. Essa exposição é parte dos nossos projetos e atividades, realizados cotidianamente nos mais diversos campi. Ministramos aulas, fazemos pesquisas e mostramos o fruto desse trabalho", disse.

A mostra pode ser visitada gratuitamente de terça a domingo, das 9h às 17h, até 19 de dezembro. O Complexo Naval da Ilha das Flores fica na Avenida Paiva, s/nº, Ilha das Flores, Neves, em São Gonçalo. Pela Rodovia Niterói-Manilha, o acesso pelos dois sentidos é na saída 318.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3707-9504.