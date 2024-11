Na areia da Praia de Copacabana, foram posicionados 730 pratos com cruzes vermelhas - Rafael Henrique Brito / ONG Rio de Paz

Publicado 16/11/2024 14:50 | Atualizado 16/11/2024 14:56

Rio - As ONGs Rio da Paz e Ação da Cidadania realizaram, neste sábado (16), uma manifestação na Praia de Copacabana, na Zona Sul. O objetivo é chamar a atenção das autoridades internacionais, que estão no Rio devido aos eventos do G20, para a urgência de políticas públicas voltadas ao combate à fome.



Ao todo, 733 pratos vazios com cruzes vermelhas foram espalhados na areia, em frente ao Copacabana Palace, para representar as 733 milhões de pessoas no mundo que passam fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Faixas em inglês e em português erguidas com a frase "Quem tem fome, tem pressa", eternizada pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho (1935-1997), criador da Ação da Cidadania, reforçaram o apelo.

"Nós estamos diante de uma grande oportunidade de arrancar das nações livres e desenvolvidas um compromisso concreto com a erradicação da fome no mundo", afirma Antonio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz.

Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação Cidadania, reforçou a importância do G20 e das propostas que serão apresentadas, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um conjunto de políticas públicas elaborado pelo Brasil e que será debatido na Cúpula. "Um evento importantíssimo para a gente convencer as principais nações do mundo sobre a importância da temática da fome, para que as ações propostas sejam colocadas em prática de forma permanente. Esse é o primeiro passo para acabar com a fome no mundo", comenta.

Kiko também ressaltou o valor da união entre organizações e sociedade: "Não é fácil combater a fome. O Brasil aprendeu a fazer isso com muita luta do próprio Betinho e da Ação da Cidadania. É preciso uma junção de esforços de todos. Pela primeira vez estamos juntos ao Rio de Paz, unindo nossas forças nessa luta e em outras que virão. É importante mostrar para o mundo essa nossa aliança, entre organizações e entre atores que têm um fim comum, acabar com a fome e a pobreza no mundo e fazer desse mundo um lugar melhor".

Além dos pratos posicionados na areia, os manifestantes também interditaram a pista sentido Leme da Avenida Atlântica, na altura do posto 3. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a mobilização das pessoas na orla.



A manifestação, acompanhada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, foi finalizada por volta das 14h, sem nenhuma interferência. Voluntários se mobilizaram para garantir a limpeza no local.