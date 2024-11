Nilo Batista foi homenageado pela Uerj - Divulgação / George Magaraia

Nilo Batista foi homenageado pela UerjDivulgação / George Magaraia

Publicado 16/11/2024 14:00 | Atualizado 16/11/2024 14:13

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) concedeu o título de professor emérito a Nilo Batista, de 80 anos, advogado e ex-governador do Rio, em solenidade no campus Maracanã, no último dia 11. A honraria é atribuída aos docentes aposentados após, no mínimo, 20 anos de serviços prestados à instituição e que tenham se destacado pela dedicação ao magistério.

Na mesa de abertura, a reitora Gulnar Azevedo e Silva ressaltou a relevância do trabalho realizado por Batista. "Seu livro ‘Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro’ é até hoje uma leitura frequente nas universidades brasileiras. Sua visão crítica tem contribuído para a formação de profissionais do meio jurídico comprometidos com a defesa dos direitos individuais e constitucionais", frisou.

Trajetória

Graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com doutorado pela Uerj, Batista procurou desenvolver um pensamento humanista na área do Direito Penal, sendo autor de importantes reflexões acerca da interseção entre criminologia, história e poder político. Durante sua trajetória profissional, publicou diversos livros importantes, incluindo "Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro" e "Crimes contra o Estado Democrático de Direito".

À época do regime militar instituído pelo golpe de 1964, se notabilizou pela defesa de presos políticos. Outro destaque da sua carreira acadêmica foi a publicação da obra "Machado de Assis, criminalista", em 2018. Batista também desempenhou um papel fundamental na resistência à proposta de transferência da Faculdade de Direito da Uerj para o prédio do Tribunal de Justiça, elaborada em 2017.

Foi vice-governador do estado do Rio no segundo governo de Leonel Brizola e virou governador, quando o mandatário se afastou para concorrer à Presidência da República, em 1994.