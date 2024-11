Moradores de Austin encontram corpo de mulher na manhã deste sábado (16) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/11/2024 11:57

Rio - O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste sábado (16) na Estrada de Queimados, em Austin, Nova Iguaçu. Segundo moradores da região, a vítima identificada como Kelly Oliveira, de 24 anos, não teria resistido a um acidente de moto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 8h40 para recolhimento de corpo, que encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Em entrevista ao Jornal O DIA, um homem, que preferiu não se identificar, afirma que a vítima estava em uma moto com mais dois ocupantes no momento do acidente.

O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).

*Em atualização