Lula e Fernando Haddad participam neste sábado do último dia de festival que antecede G20 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/11/2024 11:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam neste sábado do último dia do festival cultural "Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza", nome dado à iniciativa da presidência brasileira no G20.

O evento, realizado no Rio de Janeiro desde o último dia 14, antecede a Cúpula de Líderes do G20 marcada para os dias 18 e 19 de novembro. O festival é uma realizado pelo governo federal em parceria com a OEI, Serpro, Apex, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Itaipu, Petrobras, Prefeitura do Rio de Janeiro, BID e PNUD.

O governo apresentou a Aliança Global em outubro na 52ª Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar (CSA), na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em Roma. O Brasil quer a adesão de países desenvolvidos.

Segundo o ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a proposta busca angariar recursos financeiros e, com base em experiências bem-sucedidas no tema, canalizar esforços para regiões com maior necessidade. O modelo de financiamento da iniciativa ainda não foi detalhado.

O Banco Mundial e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) são duas instituições multilaterais de financiamento que manifestaram apoio formal à Aliança.