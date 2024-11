Deslizamento de terra cria transtornos na Serra da Grota Funda - Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/11/2024 10:33

Rio - Um deslizamento de terra causa transtornos na Serra da Grota Funda, entre os bairros do Recreio e Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (16), por conta das chuvas que atingem o Rio de Janeiro



A ocorrência aconteceu sentido Recreio, na altura do km 1,5. A CET-Rio está no local e a Georio foi acionada. O trânsito segue sem retenções.

Em Vargem Pequena, também na Zona Oeste, um galho caiu sobre um fiação e ocupa duas faixas da Estrada dos Bandeirantes, na altura da Avenida Olof Palme, no sentido Recreio.



De acordo com o Centro de Operações Rio, a Comlurb, CET-Rio e a Light foram acionadas.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem atuando sobre toda a cidade. Há previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada na próxima hora.



