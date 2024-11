Policial foi baleado ao sair para o trabalho nesta sexta-feira (15) - Reprodução

Policial foi baleado ao sair para o trabalho nesta sexta-feira (15)Reprodução

Publicado 16/11/2024 12:47 | Atualizado 16/11/2024 12:50

Rio - O policial penal baleado em uma tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, segue internado, neste sábado (16), no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, e tem quadro de saúde estável.

De acordo com a direção da unidade, José Carlos do Nascimento, de 60 anos, foi baleado na mão, perna esquerda e abdômen. Ele passou por procedimentos cirúrgicos e está em recuperação.

José foi atingido por criminosos na manhã desta sexta-feira (15), quando saia de casa para o trabalho. Uma câmera de segurança registrou o crime. Inicialmente, a vítima havia sido levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, porém foi transferido para o Adão Pereira Nunes - após ser estabilizado - devido ao seu quadro clínico.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) está acompanhando a evolução do quadro de saúde do servidor e apura as circunstâncias do ocorrido.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar a entrada de um homem ferido por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal de Belford Roxo. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).