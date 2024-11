O encontro foi um dos eventos de encerramento do Fórum Urban 20 (U20) - Renan Areias / Agência O Dia

Rio - No maior encontro de prefeitos do mundo, o Urban Summit 20 (U20), autoridades discutiram sobre o financiamento de ações climáticas, na manhã deste sábado (16), no Armazém Utopia, Zona Portuária do Rio, na Mesa de Financiamento de Ações Climáticas em Múltiplos Níveis. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou a importância da criação de mecanismos de financiamento para as cidades no combate da crise climática.

"O grande desafio é buscar caminhos mais ágeis para captar esses recursos. Vejo oportunidade política, mas devemos ser objetivos. Precisamos de respostas muito claras dos bancos para quando tratarmos de propostas de mudanças climáticas. É uma saída política para termos efetividade nessas propostas", disse Paes, anfitrião do encontro.



Em seguida, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, enfatizou a importância das alianças entre líderes de países para captação de recursos."Temos aliados que podem nos ajudar a abrir as portas. Penso no Lula que já está convencido dessa necessidade de ajuda. Precisamos ser corajosos e levar essa mensagem adiante e buscar países que caminhem conosco", afirmou a prefeita.



Ministro de Cidades do Governo Federal, Jader Barbalho Filho, apontou a dificuldade que pequenas e médias cidades brasileiras enfrentam para pedir ajuda. Segundo o ministro, um dos compromissos do governo Lula é fortalecer a comunicação com os 5.500 municípios brasileiros.

Também participaram do encontro Gregor Robertson (Enviado especial para Cidades do CHAMP e Embaixador Global do Pacto Global de Prefeitos), Antha Williams (Líder do Programa de Meio Ambiente da Bloomberg Philanthropies) Anacláudia Rossbach, diretora-executiva do ONU-Habitat.

Futuro melhor para o planeta



Rede de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo, o C40 surgiu da necessidade de se criar um futuro melhor para o planeta. Os gestores da C40 Cidades estão comprometidos em usar uma abordagem baseada na ciência e centrada nas pessoas para ajudar o mundo a limitar o aquecimento global a 1,5°C e construir comunidades saudáveis, equitativas e resilientes. Uma ampla coalizão de representantes do trabalho, negócios, movimento juvenil climático e sociedade civil se uniu para apoiar os prefeitos a reduzir as emissões pela metade até 2030 e ajudar a eliminar o uso de combustíveis fósseis.