Ruptura do material de contenção na margem do Rio Grande provocou desabamentoReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/11/2024 17:25 | Atualizado 16/11/2024 18:06

Rio - Uma contenção do Rio Grande, na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste, desabou, na manhã deste sábado (16). O desmoronamento foi provocado por um afundamento de pista e em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a cratera que se formou na Avenida Antonieta Campos da Paz. Por conta da ocorrência, a via precisou ser totalmente interditata, na altura da Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes e da Rua Mirataia.

A Defesa Civil Municipal informou que, durante a vistoria, os agentes avaliaram que houve uma ruptura do material de contenção na margem do rio, e a Subprefeitura de Jacarepaguá isolou a área para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Em nota, a Fundação Rio-Águas afirmou que vai intervir emergencialmente na Avenida Antonieta Campos da Paz para executar os reparos necessários na via e no canal do Rio Grande, que margeia a pista.

Desde a sexta-feira (15), chove de forma constante em diversos pontos do município. Segundo o Sistema Alerta Rio, por volta das 15h deste sábado, o acumulado das últimas 24 horas na região de Jacarepaguá era de 33 mm. A previsão é de mais chuva moderada, podendo ser a pontualmente forte, entre o fim do dia e o início da noite.

Por conta da interdição, o trânsito está sendo desviado e os veículos vindos da Avenida Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes deverão acessar a Rua Edgard Werneck, em seguida a Rua Retiro dos Artistas e depois a Rua Mirataia. Os vindos da Mirataia deverão fazer o percurso contrário. Um trecho da Rua Mirataia, entre a Rua Henrique Costa e a Avenida Antonieta Campos da Paz, também está restrito ao acesso de moradores, que deverá ser feito na interseção da Rua Mirataia com a Rua Henrique Costa.