Incêndio atingiu apartamento na Barra da Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/11/2024 16:26 | Atualizado 16/11/2024 17:10

Rio - Um incêndio atingiu o apartamento de um condomínio na Rua Mário Covas Junior, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do bairro foi acionado por volta das 14h para a ocorrência. As equipes seguem no local.

Até o momento não há informações sobre possíveis vítimas.

Veja o vídeo:

Incêndio atingiu apartamento na Rua Mário Covas, Barra da Tijuca. Bombeiros foram acionados.



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/WDrlq7oPGM — Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2024

*Em atualização