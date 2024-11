Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa - Ricardo Stuckert / PR

Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da África do Sul, Cyril RamaphosaRicardo Stuckert / PR

Publicado 17/11/2024 13:33 | Atualizado 17/11/2024 13:33

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste domingo (17), o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na primeira reunião bilateral com um chefe de Estado vindo ao Brasil para o G20. Durante o encontro, Lula relatou a reunião e o trabalho do G20 Social e pediu que a África do Sul continue com essa prática inaugurada pela presidência brasileira, dado que Ramaphosa será o próximo a assumir a presidência do grupo.

A primeira reunião bilateral do dia foi com o presidente @CyrilRamaphosa, da África do Sul. Falei para ele do trabalho para realizar o G20 Social e a importância desse evento inaugurado pelo Brasil. Também conversamos sobre o financiamento da preservação das florestas discutida… pic.twitter.com/VecYEW3kSX — Lula (@LulaOficial) November 17, 2024

O presidente sul-africano garantiu que deve dar continuidade ao trabalho do Brasil no G20, enquanto o Brasil se colocou à disposição da África do Sul para "transferir toda a experiência brasileira na presidência do G20", informou comunicado do Palácio do Planalto, divulgado há pouco.Lula e Ramaphosa também conversaram sobre a retomada das reuniões do IBAS, grupo que reúne Brasil, Índia e África do Sul, e sobre a presidência brasileira do grupo BRICS, que deve se reunir ano que vem no Brasil. Além disso, os dois presidentes conversaram sobre o financiamento da preservação ambiental discutido em fóruns ambientais e sobre a proposta de taxação de 2% dos três mil indivíduos mais ricos do planeta, que detém um patrimônio de US$ 15 trilhões.Ainda segundo o comunicado, participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Gestão e da Inovação, Esther Dweck. Também participaram o assessor especial, Celso Amorim, e o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Márcio Elias Rosa.