Corpo de suspeito foi encontrado na Estrada da LigaçãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/11/2024 07:08

Rio - Um suspeito morreu, na tarde deste domingo (17), após ser baleado por um grupo armado em um veículo, na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O homem, não identificado, foi encontrado já sem vida por policiais militares, na Estrada da Ligação. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio e e encontraram o corpo de um homem no local. Segundo o comando da unidade, o suspeito estava em uma motocicleta e cometendo assaltos na região, quando foi alvo de disparos de um grupo em um carro. Os atiradores fugiram antes da chegada dos PM no local.