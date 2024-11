Perícia da Polícia Civil foi acionada após corpo ser encontrado na Rua Cleiton Luiz Vieira - Reprodução/Google Maps

Rio - Um corpo carbonizado foi encontrado, na tarde deste domingo (17), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O cadáver, ainda não identificado, foi localizado por policiais militares, na Rua Cleiton Luiz Vieira, próximo à área em que um motorista de aplicativo foi morto a tiros, na noite do último sábado (16). Na ação, os agentes e criminosos da região chegaram a entrar em confronto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BP M (Bangu) foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver, na Vila Kennedy. Os PMs foram surpreendidos por um grupo de homens armados e houve troca de tiros na região. Após os disparos, os agentes encontraram um corpo carbonizado, que aparentava ser de um homem que foi abandonado pelos criminosos.

A área foi isolada e preservada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada investiga o caso e os agentes estão em busca de informações para identificar os autores e a motivação do crime.

Na noite do último sábado, um motorista de aplicativo morreu após ser alvo de tiros dentro do próprio veículo, na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste. O local do crime fica a poucos minutos de distância de onde o cadáver carbonizado foi encontrado. Segundo relatos, o condutor desrespeitou uma ordem de parada de milicianos e, após a morte, o corpo da vítima teria sido levado pelos criminosos. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas polícias Civil e Militar.

Além do motorista, o ataque deixou um casal ferido, que precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Alberto Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta segunda-feira (18), Darfine da Silva Nunes e Gabriel Nunes têm quadro de saúde considerado estável.