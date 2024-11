Homem foi preso por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/11/2024 09:44 | Atualizado 18/11/2024 10:24

Rio - Um homem, acusado de ser um dos maiores traficantes de animais silvestres da feira de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi preso por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Manguinhos, Zona Norte do Rio, neste domingo.



Segundo a polícia, agentes à paisana realizaram uma ação na feira e conseguiram prender o homem, que não teve a identidade revelada.

O detido também é procurado por um homicídio que teria cometido junto com seu irmão, na comunidade do Lixão, também em Duque de Caxias, em setembro de 2023. Ainda de acorco com a corporação, os dois também atuavam no tráfico de drogas da região.

A polícia segue em busca do segundo acusado.